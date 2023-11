Heroji ulice

Omera Mahdija je u proljeće 2020. Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) proglasila prijetnjom za nacionalnu sigurnost RH, a Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju te procjene, koja mu do danas nije obrazložena, oduzelo ranije dodijeljen azil te mu naredilo da napusti Europski gospodarski prostor. I sve to nakon što je odbio postati doušnik SOA-e sa zadatkom odavanja informacija o drugim izbjeglicama. Strahujući od deportacije u Irak, zemlju u kojoj mu, kako su to upozorile i međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, prijeti smrt ili mučenje, Omer je u međuvremenu otišao iz Hrvatske. Sada s partnericom Tajanom Tadić živi u Berlinu, gdje čeka na odobrenje tamošnje međunarodne zaštite. Nakon što je odbijena njihova žalba na raniju presudu zagrebačkog Upravnog suda, kao i zbog svega što su preživjeli, Tajana i Omer nedavno su podigli zajedničku tužbu Ustavnom sudu RH. Novosti