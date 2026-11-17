Sretno, komšije
Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije: Nova politička era i početak tranzicije vlasti nakon pobjede studentskog pokreta
Nakon što je studentski pokret “Studenti pobjeđuju” s 53 % glasova srušio dugogodišnju vlast SNS-a Aleksandra Vučića, Skupština Srbije održava konstitutivnu sjednicu kojom počinje politička tranzicija. Dok SNS optužuje za “revolucionarni teror” i najavljuje civiliziranu oporbu, uoči sjednice obilježene Međunarodnim danom studenata uhićeni su brojni visoki dužnosnici. Studentska lista, koja će imati 140 od 250 zastupnika, traži hitan nastavak sjednice i brzu formiranje vlade, dok se prosvjednici okupljaju ispred parlamenta. HRT, Jutarnji
- Konstituiranje parlamenta: Uz nazočnost 244 zastupnika, verificirani su mandati i položena prisega, čime je službeno započela nova politička era nakon pobjede studentskog pokreta na izborima.
- Povratak Aleksandra Vučića: Bivši srbijanski predsjednik vratio se u zastupničke klupe nakon 20 godina te preuzeo vodstvo oporbenog kluba SNS-a.
- Incidenti i tenzije: Sjednicu prate prosvjedi studenata ispred parlamenta uz pjesmu i podršku, dok je Vučić optužio okupljene za napade na članove SNS-a, spomenuvši i incident u kojem je glumica Lidija Vukićević polivena jogurtom.
- Daljnji koraci: Nakon potvrde mandata i stanke, počinje teći zakonski rok od 90 dana za sastavljanje nove vlade.