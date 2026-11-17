Kolegij Skupštine Srbije zadužio je Administrativni odbor da napravi rječnik izraza koji su neprimjereni za skupštinsku debatu: “Molio da određeni izrazi, pre svega bolesnik, lopov i kriminalac, budu stavljeni van pravila skupštine zato što niko od njih nije ni javni tužilac, ni sudija, a ni lekar koji može da deli dijagnoze”, objasnio je inicijator ideje i šef poslaničke grupe DS Borislav Stefanović, koji smatra da se opoziciju previše etiketira takvim izrazima i time onemogućuje debata. Blic