Studenti u novim klupama
Studenti preuzeli Skupštinu Srbije: Vučić se vratio u klupe, a Violeta dobila jogurt
Konstituirajućom sjednicom Srbije počela je tranzicija vlasti nakon što je Studentska lista pobijedila SNS i osvojila 140 mandata. Dolazak zastupnika obilježio je incident s polijevanjem glumice Lidije Vukićević (Violete) jogurtom, dok se Aleksandar Vučić nakon 20 godina vratio u zastupničke klupe kao šef kluba “Srbija pobjeđuje”. Za predsjednika parlamenta predloženi su Stojan Radenović i Aleksandar Čupić, a otpočeo je i zakonski rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Jutarnji
- U parlamentu će se suočiti samo dva politička bloka: lista sa 140 i SNS s 103 zastupnika, dok je ostatak oporbe ostao izvan skupštine. Srbiju čeka razdoblje velike političke tranzicije. Nova vlast mora donijeti brojne ključne zakone za reformu zemlje, uspostaviti novu demokratsku kulturu i spriječiti moguće parlamentarne i institucionalne opstrukcije SNS-a, koji najavljuje ulogu oporbe. DW