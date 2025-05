Psiho-manevri našeg društva

‘Kontinental ’25’ dosad je, recimo to tako u nedostatku bolje riječi, ‘najklasičniji’ film Radua Judea. Najlinearniji, s manje izleta u nadrealno i vizualne eseje, bliži pripovjedačkoj strukturi mainstream filmova. Naravno, to ne znači da onih dosadašnjih, tipično Judeovih elemenata u ovome filmu nema. Ima ih, ima – itekako ih ima, ali je naglasak (sigurno namjerno) stavljen na uobičajen način sklapanja priče, baš kao što je to, recimo, učinio David Lynch u svojem filmu ‘Straight Story’. No unatoč tome, obožavatelj Judeova stila iz filmova ‘Baksuzno bubanje...’ i ‘Ne očekuj previše od kraja svijeta‘ ni ovdje neće biti zakinuti jer Jude ne odustaje od svojih uobičajenih tropa, tema i stila. Zrinka Pavlić za tportal