Jer ništa nije kontroverzno dok se ne snimi film o tome

ZagrebDox 2025. donosi pregršt provokativnih dokumentaraca. U programu Kontroverzni Dox izdvajaju se Adidas Owns the Reality, o aktivistima koji „pomažu“ radnicima, i Yet Another One, koji progovara o seksualnom nasilju u hrvatskoj filmskoj industriji. Homegrown analizira Trumpove pristaše, dok Undercover: Exposing the Far Right istražuje tajne operacije protiv ekstremne desnice. Biografski Dox donosi film Lula o brazilskom predsjedniku, a Stanje stvari bavi se globalnim krizama u naslovima poput Roads of Fire i Writing Hawa. Ovogodišnji ZagrebDox od 30. ožujka do 6. travnja nudi uvid u svijet koji ne želimo vidjeti, ali bismo trebali. HRT