Kad močvara ima više stila od metropole

Park prirode Kopački rit u nedjelju će 12. srpnja od 9 sati nadalje održati „Dan otvorenih vrata“ u Parku prirode Kopački rit, a kojom prilikom želi predstaviti rezultate ulaganja od 14 milijuna kuna u prezentacijski i informacijski centar te novu Šetnicu bijelog lopoča.

Park prirode „Kopački rit“ za posjetitelje je pripremio bogati cjelodnevni program – besplatne vožnje brodom svaki puni sat, igre i radionice za djecu, eko ringišpil i olimpijadu starih sportova, nastupe kulturno umjetničkih društava, kuhanje fiša i pečenje šarana na rašljama, vožnje vlakićem, sajam autohtonih tradicionalnih proizvoda.

Za sve posjetitelje je osiguran besplatni prijevoz iz Osijeka. Autobusi će voziti u nedjelju od 9 ujutro na svaki puni sat iz Osijeka kod mosta Franje Tuđmana, a na svakih pola sata voze iz Kopačkog rita prema Osijeku.