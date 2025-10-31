Kad močvara ima više stila od metropole

Kopački rit – najstariji park prirode i europska Amazona u srcu Baranje - Monitor.hr
Kopački rit – najstariji park prirode i europska Amazona u srcu Baranje

Najstariji hrvatski park prirode osnovan 1976., prostire se na 23.000 hektara močvara i šuma na ušću Drave i Dunava. Ova „europska Amazona“ dom je oko 300 vrsta ptica i brojnih rijetkih životinja. Posjetitelji mogu istraživati drvenim stazama, poučnim šetnicama i vožnjom brodom kroz mirne kanale okružene čapljama, kormoranima i orlom štekavcem. Park nudi i prezentacijski centar s interaktivnim postavom te strogo zaštićeni zoološki rezervat bez lova i ribolova, što Kopački rit čini pravim utočištem divljine. Putni kofer


Umjetna inteligencija u Kopačkom ritu štiti ugrožene i zaštićene vrste

S obzirom na gotovo 3000 različitih biljnih i životinjskih vrsta u ovom području, umjetna inteligencija je uključena u praćenje 49 ugroženih, rijetkih i zaštićenih vrsta, koristeći inovativnu tehnologiju za prikupljanje zvučnih zapisa. Na 20 tisuća hektara Kopačkog rita raspoređeno je stotinu malih, ali moćnih uređaja koji snimaju zvukove u ultrazvučnim frekvencijama svakih 5 minuta, stvarajući impresivnih 25 tisuća sati zvučnih zapisa. Naravno, obrada tih podataka također se vrši uz pomoć UI koja prepoznaje pojedine životinjske vrste te pamti, analizira i uči gdje su snimljene. Green

Park prirode Kopački rit u nedjelju će 12. srpnja od 9 sati nadalje održati „Dan otvorenih vrata“ u Parku prirode Kopački rit, a kojom prilikom želi predstaviti rezultate ulaganja od 14 milijuna kuna u prezentacijski i informacijski centar te novu Šetnicu bijelog lopoča.

Park prirode „Kopački rit“ za posjetitelje je pripremio bogati cjelodnevni program – besplatne vožnje brodom svaki puni sat, igre i radionice za djecu, eko ringišpil i olimpijadu starih sportova, nastupe kulturno umjetničkih društava, kuhanje fiša i pečenje šarana na rašljama, vožnje vlakićem, sajam autohtonih tradicionalnih proizvoda.

Za sve posjetitelje je osiguran besplatni prijevoz iz Osijeka. Autobusi će voziti u nedjelju od 9 ujutro na svaki puni sat iz Osijeka kod mosta Franje Tuđmana, a na svakih pola sata voze iz Kopačkog rita prema Osijeku.