Kad močvara ima više stila od metropole
Kopački rit – najstariji park prirode i europska Amazona u srcu Baranje
Najstariji hrvatski park prirode osnovan 1976., prostire se na 23.000 hektara močvara i šuma na ušću Drave i Dunava. Ova „europska Amazona“ dom je oko 300 vrsta ptica i brojnih rijetkih životinja. Posjetitelji mogu istraživati drvenim stazama, poučnim šetnicama i vožnjom brodom kroz mirne kanale okružene čapljama, kormoranima i orlom štekavcem. Park nudi i prezentacijski centar s interaktivnim postavom te strogo zaštićeni zoološki rezervat bez lova i ribolova, što Kopački rit čini pravim utočištem divljine. Putni kofer