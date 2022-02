Nema lakog puta do slobode

Većina ministara iz prošle vlade vraća se u saborske klupe, i to na četiri godine odnosno do kraja mandata. Jedina je iznimka Ante Kotromanović, koji je odlučio otići u privatni sektor. Za njime bi i Boris Lalovac, no ne nada se poslu u bankarskome sektoru, već želi u proizvodni: “To me više zanima i tamo se može najviše naučiti. U proizvodnim tvrtkama se stvaraju najveće dodane vrijednosti”, kaže Lalovac. Večernji