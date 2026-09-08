Više od usluge

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Krađe u restoranima: Neki se gosti ne libe poslužiti se i kući odnijeti sve – od žličica do termostata
Čak 27 posto Britanaca priznaje da je barem jednom ukralo nešto iz restorana. Osim čaša i pribora, gosti iz ugostiteljskih objekata odnose svijeće, držače za toaletni papir, pa i termostate. Motiv najčešće nije materijalna vrijednost, već želja za uspomenom, osjećaj da su to “zaslužili” zbog visokog računa ili zbog uzbuđenja zato što krše pravila. Iako se čini da je riječ o sitnicama, šteta je ogromna – europsko ugostiteljstvo samo je na staklenom posuđu 2023. izgubilo oko 220 milijuna eura. Restorani se bore nadzorom, stvaljanjem cijena na predmete pa i nagradnim ponudama za povrat ukradenog. N1