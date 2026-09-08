Više od usluge

BBC donosi nevjerojatnu priču čovjeka koji je bio u bijegu od zakona punih 19 godina, a cijelo vrijeme je sa sobom vodio svoju suprugu i sina. Ime mu je Eddie Maher i radio je kao zaštitar, a 1993. godine pobjegao je sa 1,2 milijuna funti (1,6 milijuna dolara) iz banke. Policija ga nije uspjela naći sve do 2012. godine. On je za to vrijeme sa obitelji živio u SAD-u. Kaže kako je ključno ne biti rastrošan, jer to uvijek otkrije lopove.