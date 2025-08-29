Kad svi dobiju supermoći, tko još broji žetone?

Umjetna inteligencija dovodi u pitanje stoljetni mentalitet nulte sume, gdje je tuđi dobitak značio naš gubitak. AI demokratizira znanje, smanjuje trošak stvaranja i omogućuje svima pristup alatima koji su nekad bili rezervirani za elite. Vrijednost se sve manje mjeri stručnim kvalifikacijama, a sve više maštom, svrhom i kreativnim povezivanjem ideja. Ako društvene strukture uspiju pratiti ovaj pomak, pred nama je era inkluzivnog rasta, novih oblika vrijednosti i redefinicije samog pojma inteligencije. tportal