Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prokomentirao je fotomontažu koja se širi društvenim mrežama: “Tko je god to napravio dovitljiv je i ako znate tko je napravio javite, dat ću mu medalju grada. Treba ponekad prihvatiti ‘zeku’ na račun gradonačelnika. To je sastavni dio utakmice.” Rupa će ipak biti sanirana do srijede.