Prugom protiv gravitacije

Niski i mirni otok Krapanj pokraj Šibenika, poznat po tradiciji spužvarstva i potpunom odsustvu automobila, skriva nesvakidašnju atrakciju – vlastitu “željeznicu”. Riječ je o 160 metara dugom tračnom sustavu s metalnim teretnim kolicima, koji su privatni vlasnici izgradili na strmom dijelu otoka kako bi lakše prevozili zalihe i robu s obale. Iako funkcionira kao teretno dizalo na sajlu, a ne pravi vlak, ova kreativna lokalna inovacija postala je pravi hit i omiljena kulisa za fotografiranje turistima koji posjećuju ovaj autentični komadić Dalmacije. Total Croatia News