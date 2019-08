Krasnec: Brexit-Boris dobio je od Merkel i Macrona 30 dana za ‘irsko rješenje’

Johnson je taj rok od 30 dana nazvao žestokim, ali zahvalio se Merkel na tome što je rekla, kako je on ponovio, “da razgovori mogu sad početi”. Boris Johnson ostavlja dojam puno tvrđeg pregovarača od Therese May i uvjerava sve da je spreman izvesti svoju zemlju izvan EU 31. listopada i bez sporazuma, a pod tim podrazumijeva i neplaćanje financijskih obveza koje proilaze iz još uvijek punopravnog britanskog članstva u EU – to je više od 40 milijardi eura. Večernji