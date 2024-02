Na prekretnici smo

Laganje je evolucijska osobina koja je ključna za koheziju grupe. Na primjer, pomaže onima koji se teško uklapaju da se sigurno uklope u društvo. Omogućuje vodstvu da lažira činjenice na način koji održava grupu na okupu i optimističnu za određeni ishod. Ali također može biti izuzetno štetno za društvo kada se laži koriste za prikrivanje zločina, manipuliranje drugima na njihovu štetu ili odvraćanje masa od obrazovanog, sigurnog smjera djelovanja. Umjetna inteligencija razvijena je do mjere gdje se teško može razlikovati umjetno generirane slike i videi od stvarnosti. Iako postoje algoritmi koji će moći detektirati je li nešto istinito ili ne, očekuje se da će internet preplaviti umjetno generirani sadržaj do te mjere da će ga biti teško kontrolirati. U članku Boisestate-a tvrde kako će pojedini programi biti usavršeni do te mjere da će moći “raskrinkati” svaku ljudsku laž, međutim, trenutna kretanja ukazuju na suprotno – bit ćemo toliko preplavljeni lažima da će nam koncept istine s vremenom prestati biti važan.