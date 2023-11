Hrvatske banke su u srpnju prošle godine s Vladom i Hrvatskom narodnom bankom potpisale Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu te se obvezale zamijeniti prešutno prekoračenje na tekućim računima dopuštenim. Dopušteno prekoračenje je iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje korisniku temeljem ugovora o transakcijskom tekućem računu u eurima i ugovora o dopuštenom prekoračenju, a koji prelazi iznos salda na transakcijskom tekućem računu u eurima. Do kraja lipnja građani koji imaju mogućnost prekoračenja na tekućim računima dobili su pismene ponude svojih banaka o zamjeni prešutnog prekoračenja dopuštenim. Rok za prihvat ponude je 12 mjeseci, odnosno, do 30. lipnja iduće godine. Od banke do banke ovisi kako će se ta tranzicija obavljati. Tportal /N1