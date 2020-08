U politici opstaju one skupine, karakteri, koji se bolje prilagode pravilima nadmetanja. Kratko, jer to me muči, to nisu najbolji prema mojim kriterijima – plemeniti, pošteni i mudri. To su grubi, često slabo pametni, no ambiciozni i bez principa, ponekad bolesnih rana na duši, glumci i bleferi – piše Josip Kregar, i dodaje, otprilike, da upravo zato treba glasati da takvi na prođu, i da sistem, kojeg takvi zloupotrebljavaju, promijenimo.