Vrijeme je za najvažniju sporednu stvar na svijetu

Krenula predviđanja za Svjetsko prvenstvo: od svih većih favorita, Portugal najbliže ispadanju već u skupini
Zbog proširenja Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija i prolaska najboljih trećeplasiranih ekipa, favoritima je teže nego ikad ispasti u grupnoj fazi. Ipak, povijest pokazuje da u 21. stoljeću na svakom prvenstvu strada barem jedan velikan. Među ovogodišnjih šest glavnih kandidata za naslov, Engleska i Španjolska strepe zbog konzervativnog stila i ozljeda, dok Brazil pati od manjka talenta. Francuskoj prijeti teška skupina, a Argentini ostarjela generacija iz 2022. Ipak, prema analizi ESPN-a, najveći kandidat za rano implodiranje je Portugal, čija se nekadašnja najveća snaga pretvorila u ključnu slabost.
- Njemački ekonomist Joachim Klement razvio je statistički model koji je točno predvidio pobjednike Svjetskih prvenstava 2014., 2018. i 2022. godine. Za nadolazeći turnir 2026. predviđa naslov Nizozemskoj, no sam Klement ističe da je njegov model počeo kao šala kako bi ukazao na oholost ekonomista koji misle da mogu predvidjeti nepredvidivo. No, klađenja su već počela, Jutarnji, BBC
- Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.. ako nekome treba podsjetnik za skupine, evo ih na Indexu