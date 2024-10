Arigato, Goran

Stiže doku serija o hair (glam) metalu 1980-ih, a Paramount+ objavio je trailer za nadolazeću seriju “Nothin’ But A Good Time: The Uncensored Story Of ’80s Hair Metal” u kojim se vide bendovi kao što su Guns N’ Roses, Poison, Quiet Riot i W.A.S.P. Glazbenici intervjuirani za emisiju su oni koji su “preživjeli” tu eru – Bret Michaels iz benda Poison, Stephen Percy iz benda Ratt, Nuno Bettencourt iz benda Extreme, Dave “Snake” Sabo iz Skid Rowa, kao i Slipknotov Corey Taylor, Riki Rachtman (voditelj emisije “MTV Headbangers Ball”) i Steve-O. Muzika