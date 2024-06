Tamna strana biznisa

Najnoviji dvodijelni HBO-ov dokumentarac redateljice Kate Siney o najmoćnijoj ženi na sceni na Max kanalu je smješten u kategorije: ‘Istiniti zločini / kriminalistički film’ i to je prilično točna žanrovska ladica. Film sažima svu tu dramu i antagonizme u ‘gornjem domu popa’ između Taylor Swift i menadžerske zvijezde glazbenog biznisa Scootera Brauna poznatog kao čovjeka koji je otkrio Justina Biebera, a potom i uspješnog navigatora karijera Kanyea Westa, Ariane Grande i drugih zvijezda. Prvi dio je Tayloričina verzija – zli menadžer koji je stavio šapu na prvih šest njezinih albuma kupivši diskografsku kuću Big Machine. No, drugi dio priče otkriva kako ona nije baš toliko nemoćna žrtva, dapače njena moć da doslovce stvori ozračje linča među milijunima svojih obožavatelja je zastrašujuća, što se na koncu pretvorilo u prijetnje smrću Scooteru Brauna i njegovoj obitelji. Ravno do dna