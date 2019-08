Krenuo upis u Registar stvarnih vlasnika

Mislite da ce bivsi, sadasnji i buduci ministri, zastupnici, župani i glupani pohrliti priznati kako su iza firmi koje im vode fikusi i kojima cicaju proracun? Mozda da krenete od nekih bivsih ministara, onih koji ne znaju cega su sve vlasnici ili koji su bas gospodarili drzavnom imovinom? Necete, naravno, forma je bitna, jebo vas registar!

U Hrvatskoj ima oko 180.000 tvrtki koje su se dužne upisati, a pomnožimo to s cijenom od 300 kuna, koliko se usluga upisa prosječno naplaćuje, i dolazite do troška od 54 milijuna kuna. Oni koji se ne upišu u registar do kraja ove godine riskiraju poprilične kazne. Pravna osoba koja ne preda točne i ažurirane podatke, navodi se u Ministarstvu financija, riskira kaznu od 5000 do 350.000 kuna, dok članovi uprava i druge odgovorne fizičke osobe riskiraju od 5000 do 75.000 kuna. Tportal