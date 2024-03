Slučaj vlastitog uspjeha

U najudarnijem terminu HRT-a do kraja predizborne kampanje neće više forsirati politiku, najavio je Stanković, a prvi apolitični gost je književnik iz Međimurja, Kristian Novak, autor tri hit knjige – Črna mati zemla, Ciganin, ali najljepši i najnoviji roman Slučaj vlastite pobigelji. Za kritike kaže da ih ima dvije vrste: Jedna je ona koja te na početku zaboli jer na nečemu si radio recimo četiri godine, ta kao da te bode u meso, ali s odmakom u toj kritici pročitaš nešto što ti pomaže za dalje. Meni je srpski kritičar Vladimir Arsenić rekao da imam predugu ekspoziciju i prvo sam se jako naljutio, a poslije sam probao raditi kraće ekspozicije i vidio sam da je to dobro, kaže Novak. Prošle je godine bio najprodavaniji pisac, kažu statistike. Kad bi svake godine objavio knjigu uspješnu poput “Slučaja vlastite pogibelji”, bi li mogao živjeti samo od pisanja? Mogao bih, ali to za mene nije opcija s obzirom na to da napišem knjigu i pol u desetljeću, i u tom ritmu se neće ništa puno promijeniti. HRT