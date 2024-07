Slučaj svačije pogibelji

Godine 2013. u Hrvatskoj se dogodilo samoubojstvo policajca koje je izazvalo dugogodišnju istragu o mogućem ubojstvu, mobingu te razotkrivanju napuklog sustava koji zataškava ono što mu ne odgovara, a štiti one koje bi prve trebalo osuditi. Deset godina kasnije, Kristian Novak, jedan od najpoznatijih autora suvremene hrvatske književnosti, napisao je roman “Slučaj vlastite pogibelji” služeći se bazom tog istinitog događaja i stavivši ga u paralelu s klasičnom antičkom tragedijom o pravdi – Sofoklovom “Antigonom”. Protagonisti “Slučaja vlastite pogibelji” nose u sebi motivaciju toliko duboku da se prenosi od antike do danas. To nije samo motivacija proizašla iz istinite priče, policijskog dosjea, Sofoklove drame, nekog kritičnog trenutka svjetske povijesti, već ona koja se rađa i živi u svim ljudima, nevažno u kojem stoljeću i predjelu svijeta – želja za otkrivanjem istine i zadovoljenjem pravde koju, bez obzira na prepreke, nije lako ugasiti. Martina Martinković za Novosti.