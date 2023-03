Bolje da tamo propadne nego tu

Znaš što meni nikako nije jasno? Pa majku mu jebem, kad ideš kupovat polovan auto, povedeš prijatelja avtomeančara sa sobom da pregleda avto koji kupuješ…. ne znam, clio 2003 godište, malo vožen, 370 iljada kilometara, treći put vraćalo kilometre…. pa on to pregledava, ruši se cijena. To se veli “Poveo prijatelja da pregleda” a zapravo si ga poveo da ruši cijenu.

Pa el mi nismo pred onim francuskim patuljkom mogli pozvat dva-tri aviomeančara… pa ti kume prizemlji one dvi francuske ptičurine da mi to malo pregledamo…. razumiješ me?…. pa bi bilo:

Što je ovo vako ogrebano na krilima?

Ma gdje???

A što GDJE pizda ti materina francuska, nu pogledaj! Ka da je netko ključevima napara komplet krilo odispod! To ti je 500 eura manje, i to po krilu! Zašto je pilot šajba vako ispjeskarena? Ti ka da si čitav život letio iza ralice. Čekaj malo, pa tebi je šajba bila razbijena???

Ma što pričate, šajba je original od kad je aviona!

Gdje su ti grijači na zadnjem staklu?

Kakvi grijači???

Ono kad se zadnje staklo smrzne pa upališ da odmrzne

Nema toga u borbenom avionu!

A nema? Još i priznaš da nema! E još 300 eura manje! Ajmo vidt kakve su felge!

A ne… mi plaćamo kolko onaj francuski Hobit veli. Tu se mogla cijena rušiti sam-tako…. pesto eura vamo, dvista tamo, sto onamo…. nabere se. Glavu na panj stavim, nabralo bi se i po 5 iljada eura po afijonu!

Ma nemoš ti… mi smo budale i Amen…

Bloger Krule za OG Portal.