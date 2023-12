Evo, ako niste znali

Cijela ova Vlada Andreja Plenkovića je u odnosu prema medijima izrazito koruptivna. Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom Vlade, Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je neki način suradnje. To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada, pošto sam istraživao tamošnje malverzacije. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ono što sam kasnije saznao da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze. To nije jedini takav model, to je model koji se događa u drugim tvrtkama, drugim televizijama i u odnosu drugih ministarstava prema tim medijima. HRT