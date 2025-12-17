FER-ova kotlovnico, tko te nije volio, ne zna što je izgubio
KSET iduće godine slavi pola stoljeća, najavili cijelogodišnji program
I tada je, u noći sa 16. na 17. 12. 1976. u ranih i hladnih 5 sati izjutra, nakon što su završeni i posljednji poslovi uređenja, otvoren novi klub. U suradnji s drugim koncertnim prostorima iduće godine realizirat će program koji će rekreirati događaje koji su obilježili mladosti brojnim generacijama. KSET-ovci će proslaviti svoj rođendan kroz cijelu godinu serijom koncerata, partyja, izložbi, radionica i mnogim drugim programima. Sredinom svakog mjeseca bit će najavljen program za idući, uz ljetnu stanku u srpnju i kolovozu. Zasad je za siječanj najavljen JeboTon u AKC Attack, Game Night s Crash Team Racingom i koncert Ede Maajke u Vintage-u. Ravno do dna