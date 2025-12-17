KSET iduće godine slavi pola stoljeća, najavili cijelogodišnji program - Monitor.hr
FER-ova kotlovnico, tko te nije volio, ne zna što je izgubio

KSET iduće godine slavi pola stoljeća, najavili cijelogodišnji program

I tada je, u noći sa 16. na 17. 12. 1976. u ranih i hladnih 5 sati izjutra, nakon što su završeni i posljednji poslovi uređenja, otvoren novi klub. U suradnji s drugim koncertnim prostorima iduće godine realizirat će program koji će rekreirati događaje koji su obilježili mladosti brojnim generacijama. KSET-ovci će proslaviti svoj rođendan kroz cijelu godinu serijom koncerata, partyja, izložbi, radionica i mnogim drugim programima. Sredinom svakog mjeseca bit će najavljen program za idući, uz ljetnu stanku u srpnju i kolovozu. Zasad je za siječanj najavljen JeboTon u AKC Attack, Game Night s Crash Team Racingom i koncert Ede Maajke u Vintage-u. Ravno do dna


01.02.2024. (14:00)

Plesat će se već negdje

Boogaloo ostaje, KSET je povukao ponudu za prostor POU-a

Nakon što je na natječaju za poslovni prostor na kojem se tradicionalno nalazi zagrebački klub Boogaloo, vlasnik prostora Pučko otvoreno učilište Zagreb, odlučilo kako je KSET kao ponuđač financijski adekvatniji. Vodstvo Boogalooa na tu odluku je žustro reagiralo uz optužbe kako je natječaj politički namješten, uz veliku podršku javnosti koja je bila ogorčena KSET-ovim postupkom koji je time nanio i štetu ugledu kluba koji ga je desetljećima gradio. KSET je s obzirom na reakciju javnosti odlučio kako se povlači s natječaja. To znači kako Boogaloo ostaje u Boogaloou. KSET je svoje povlačenje objavio putem Facebooka. Muzika… Prethodno je na H-alteru izašao još jedan komentar na tu temu, prije objave o povlačenju.

27.01.2024. (21:00)

Ako treba, uskočit će i 'oni odozgo'

Škugor o slučaju Boogaloo: Problem je kad se raspiše natječaj i kad netko na natječaju ponudi ‘previše’

Problem nije bio to što je desetljećima prostorom ilegalno upravljala “grupa građana”, kao što problem nije bio ni to što su donedavni korisnici navedeni prostor pretpostavljam dobili na upravljanje izravnom pogodbom, što samo po sebi nije nelegalno ali nije ni transparentno poput natječaja Svi vi koji se pitate kako će jedna udruga financirati toliki iznos zakupa samo ću vam reći da biste se jako iznenadili kad biste znali koliko je danas uspješnih poslovnih ljudi svoje formativne godine provelo u ovom klubu. Ima ih koji se uredno pojavljuju na listama najbogatijih Hrvata, pa čak i onih koji su redovito među Top 10 na takvim listama. Nimalo ne sumnjam u to da će ti i takvi podržati nastavak rada kluba koji je odigrao presudnu ulogu u njihovim životima. Siguran sam da će ga podržati i Fakultet elektrotehnike i računarstva, recimo kroz troškove režija koje su i do sad plaćali. Mate Škugor na svom Facebooku, a što su prenijeli i na Ravno do dna.

25.01.2024. (18:00)

Rat klubova

Boogaloo se izbacuje političkom silom? Dosadašnje vodstvo kluba tvrdi kako je natječaj namješten KSET-u

Nakon što je na natječaju za poslovni prostor na kojem se tradicionalno nalazi zagrebački klub Boogaloo, vlasnik prostora Pučko otvoreno učilište Zagreb odlučilo kako je drugi ponuđač financijski adekvatniji, jedan od dosadašnjih voditelja kluba Boogaloo, Anđelko Šipuš (DJ Shipe), na neobičnu priču koja se događa u Zagrebu, žustro je reagirao i ne namjerava popuštati. Neprofitna udruga KSET nudi mjesečno za najam 151.456kn + režije = 166.456 kn, iako su im prihodi za prošlu godinu bili oko 530 tisuća kuna te su im manji od rashoda. Pa hajmo biti realni, znamo svi ko je Kset, čime i šta se bave, i da je jedino njihova Brucošijada u prostorijama fakulteta događaj gdje okupe više od 300 ljudi. Muzika

Oglasili su se i iz KSET-a: KSET je studentska udruga s 315 volontera koja neprofitnim djelovanjem ulaže u 20 različitih projekata i programa orijentiranih na kulturnu, glazbenu, filmsku, dramsku, sportsku i edukativnu ponudu, pritom ne stvarajući financijski profit za pojedince ili članove. Generacije studenata i volontera napravile su KSET onim što je danas te se veselimo programima i okupljanjima na novoj adresi! Večernji

Šipuš tvrdi kako će se nastaviti boriti jer nema namjeru iseliti iz Boogaloo-a (Ravno do dna)

07.11.2017. (14:15)

Besplatan koncert iznenađenja 9. studenog u KSET-u

10.05.2017. (11:26)

Psihodelični čileanski trio Föllakzoid 9.6. u KSET-u

Čileanski psihodelični trio Föllakzoid održat će 9.6. koncert u zagrebačkom KSET-u gdje će predstaviti svoj psihodelični kraut/space rock. Vođeni improvizacijom, Föllakzoid pjesme nikad ne prestaju mijenjati od koncerta do koncerta. Ulaznice su u prodaji u KSET-u i Dirty Old Shopu po cijeni od 55 kuna, a na dan koncerta cijena će im biti 70 kuna.

Organizator o koncertu:
Prva dva albuma nesugestivnih imena ‘Föllakzoid’ i ‘II’ baziraju se na 4/4 motorik bubnjevima te razlivenim zvučnim krajolicima basa, gitarskih odjeka i neraspoznatljivih vokala basista Juan Pabla Rodrigueza koji poput instrumenta doprinose ambijentu šamanskog transa sinestetskog svemirskog rocka na tragu elektronske mantričke repetitivnosti. Na trećem albumu ‘III’ psihodelično putovanje zvukom ne prestaje biti eterično i orijentirano na šamanski kult svemira koji u južnoj Americi korijene vuče još iz drevnih civilizacija. Međutim, najveću promjenu donosi elektronički pristup gradaciji i techno struktura ritma kojeg odbrojava Diego Lorca. Tome je doprinio i njemački producent Uwe Schmidt, poznatiji kao Atom™ koji je uz disciplinu imerzivne repetitivne elektronike u zvuk Föllakzoida unio i Korg syntheve koje su 80-ih koristili nezaobilazni Kraftwerk. Pomoću labela BYM Records kojeg vode uz La Hell Gang potpomogli su čileansku psihodeličnu scenu koja je svijetu donijela The Holydrug Couple, Nueva Costu i The Ganjas.

02.12.2016. (17:59)

Sada je kasno?

Orepić: Ispričavam se zbog racije u Ksetu, policija nije smjela onako postupiti

Ministar unutarnjih poslova, Vlaho Orepić, ispričao se zbog policijske racije u poznatom studentskom klubu KSET te najavio dolazak na ponovljeni koncert kada bude održan. Orepić u svom dopisu, koji je poslao dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Mislavu Grgiću, navodi kako nisu postojali formalni uvjeti za postupanje policije u KSET-u jer je time prekršena autonomija Sveučilišta, te se zbog toga ispričava. “S time će biti upoznat čelnik Policijske uprave zagrebačke kako se propust ne bi ponovio te kako bi se utvrdila narav i težina počinjene povrede u konkretnom slučaju”, navodi Orepić u svom dopisu. Jutarnji

29.11.2016. (18:46)

Siniša Hajdaš Dončić ministru Orepiću poslao upit o raciji u KSET-u: Da li su u fokusu akteri supkulture, da li se udara na mjesta koja drugačije razmišljaju? Koji su rezultati akcije KLUB KSET? Što se može očekivati u budućnosti?

18.11.2016. (12:07)

25. studenog u Ksetu promocija albuma ‘Male laži’ grupe Svemir

06.05.2016. (00:01)

Ken Vandermark s bendom Lean Left u lipnju u KSET-u

Američki saksofonit Ken Vandermark 1. će lipnja svirati u zagrebačkom KSET-u sa svojim bendom Lean Left u kojem su s njim bubnjar Paal Nilssen-Love i gitaristi Terrie Ex i Andy Moore iz The Ex. Sviraju na proslavi 40 godina KSET-a, a u organizaciji Zavoda za eksperimentalni zvuk i Žednog uha. Ulaznice po promotivnoj cijeni od 45kn kreću u prodaju 12.5. i mogu se po toj cijeni kupiti do 21.5., nakon tog datuma cijena će im biti 55kn, a na samom ulazu 70kn.

Obećaje organizator “nevjerojatan sraz improvizatorske imaginacije i brutalne snage noise rock gitara”.