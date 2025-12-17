FER-ova kotlovnico, tko te nije volio, ne zna što je izgubio

Nakon što je na natječaju za poslovni prostor na kojem se tradicionalno nalazi zagrebački klub Boogaloo, vlasnik prostora Pučko otvoreno učilište Zagreb odlučilo kako je drugi ponuđač financijski adekvatniji, jedan od dosadašnjih voditelja kluba Boogaloo, Anđelko Šipuš (DJ Shipe), na neobičnu priču koja se događa u Zagrebu, žustro je reagirao i ne namjerava popuštati. Neprofitna udruga KSET nudi mjesečno za najam 151.456kn + režije = 166.456 kn, iako su im prihodi za prošlu godinu bili oko 530 tisuća kuna te su im manji od rashoda. Pa hajmo biti realni, znamo svi ko je Kset, čime i šta se bave, i da je jedino njihova Brucošijada u prostorijama fakulteta događaj gdje okupe više od 300 ljudi. Muzika

Oglasili su se i iz KSET-a: KSET je studentska udruga s 315 volontera koja neprofitnim djelovanjem ulaže u 20 različitih projekata i programa orijentiranih na kulturnu, glazbenu, filmsku, dramsku, sportsku i edukativnu ponudu, pritom ne stvarajući financijski profit za pojedince ili članove. Generacije studenata i volontera napravile su KSET onim što je danas te se veselimo programima i okupljanjima na novoj adresi!

Šipuš tvrdi kako će se nastaviti boriti jer nema namjeru iseliti iz Boogaloo-a