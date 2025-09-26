Straight outta pivovara
Kuća Guinness: povijest u čaši, fikcija u pjeni
Netflixova drama Kuća Guinness spaja stvarne Guinnessove nasljednike s gomilom izmišljenih sukoba, ljubavnih tajni i revolucionara. Povijesna je podloga čvrsta: obitelj Guinness bila je protestantska elita 19. stoljeća, tvorci pivarskog carstva i poznati filantropi. No scene poput krvavih prosvjeda, mračnih dogovora u Americi i katoličkog predradnika Raffertyja plod su scenarističke mašte. Serija vješto balansira između povijesnih činjenica – od Arthurove političke korupcije do harfe kao simbola – i dramatiziranih zapleta koji su više pjena nego pivo. Index