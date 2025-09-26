Straight outta pivovara

Prema World Travel Awards, gala svečanosti koja svake godine slavi najbolje od putovanja, turizma i gostoprimstva od 1993. godine, pivovara Guinness Storehouse u Dublinu je vodeća europska turistička atrakcija. Među nominiranima su bili i Buckinghamska palača u Londonu, Sagrada Familia u Barceloni i Akropola u Ateni. Guinness Storehouse je prvi put osvojio nagradu još 2015. godine i smatra se najboljom turističkom atrakcijom u cijeloj Irskoj. Nalazi se u samom srcu Dublina, grada poznatog po bogatoj povijesti i kulturi. Skladište nije samo mjesto gdje se Guinness pripremao posljednjih 250 godina, već nudi pogled iza kulisa na kompleksnost pravljenja i točenja ovog svjetski poznatog piva. Index