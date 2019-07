Kuljiš: Lament za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo – Mirage kao fatamorgana

Zoka Milanović uvijek je bio izuzetno vješt u manipuliranju medijima. To jedino zna i to ga jedino zanima. Dok je bio premijer u uredu bi izjutra pročitao novine, obrnuo telefone i odaslao potrebne signale, zakuhao što treba, a zatim već oko podne sjeo u resoran, gdje bi uz vino i bezvezne sugovornike (mene recimo), dočekao kraj radnog vremena. Za četiri godine njegova mandata, zemlja je pala u historijsku stagnaciju. Ali, kao političar, on je bio uspješan. Propala mu je vlada, a zatim i stranka a on, evo, vraća se neokrznut, možda jači nego ikada – piše Denis Kuljiš na Žurnalistu.