Čuvaju ih za crne dane

Hrvatski štediše i dalje 85% ušteđevine drže u stranoj valuti, no to bi se moglo mijenjati jer su kamate na kunska oročenja tri do četiri puta veće od kamata za eure. Osoba koja danas oroči 50 tisuća kuna na godinu dana može dobiti 1,33% do 1,70% kamate, ovisno o banci, dok se za eure nudi nudi tek od 0,30% do 0,60% kamate. Također, prosječna kamata na nove kunske kredite, odobrene u prvih devet mjeseci 2016., bila je 8,33%, a na eurske 5,80%. Večernji