Kustos 'Disobedience Archive-a', Marco Scotini: Arhivi su povijesno bili instrumenti društvene kontrole - Monitor.hr
Danas (23:00)

Sve u jednoj ladici

Kustos ‘Disobedience Archive-a’, Marco Scotini: Arhivi su povijesno bili instrumenti društvene kontrole

Arhivi su, posebice u 19. stoljeću, bili povezani s konceptom moći. Nazvati danas nešto neposlušnim arhivom ne može značiti isto što i tada. I upravo je to najzanimljiviji aspekt – transformacija arhiva iz instrumenta ugnjetavanja u instrument neposluha, kaže kustos i edukator, autor projekta Disobedience Archive: Ono što uvijek kažem jest da je Disobedience Archive na neki način fiktivni arhiv, jer trenutno ne postoji jedno mjesto – ni fizičko ni online – koje ga može “ugostiti”. U skladu s projektom, od početka sam arhivski format zamišljao kao format biblioteke, a takvo koncipiranje u izložbenom je smislu predstavljalo pomak od ideje “normalnog” izložbenog postava. Postoji mišljenje da muzeji, ako žele biti demokratski prostori, moraju nalikovati biblioteci, prostoru slobodnog kretanja. Obično kad se krećete postavom neke izložbe morate gledati jedan rad za drugim – kaže Marco Scotini za Novosti.


Slične vijesti

09.05.2017. (08:49)

Znam što si radio tog partijskog ljeta

Jergović: Arhivi se mogu otvoriti potpuno ili nikako

“Smisao otvaranja arhiva upravo je u tome da se ospore ili barem relativiziraju legende o jednome vremenu. Do čega će se na taj način doći, čija će uvriježena mišljenja biti osporena, što ćemo sve izgubiti gubeći svoje legende, to nitko zapravo ne može znati. Ali zar upravo u tome i nije smisao slobode? Otvaranje arhiva trebao bi biti čin slobode. A to je moguće samo bude li otvoreno baš sve i ne budu li postojale neke tajne komisije koje će aktere epohe raspoređivati u dvije kolone kao ono, božemiprosti, u Auschwitzu, kada su na jednu stranu razvrstavani oni koji idu u život, a na drugu oni koji idu u dim”, piše Miljenko Jergović.