Sve u jednoj ladici

“Smisao otvaranja arhiva upravo je u tome da se ospore ili barem relativiziraju legende o jednome vremenu. Do čega će se na taj način doći, čija će uvriježena mišljenja biti osporena, što ćemo sve izgubiti gubeći svoje legende, to nitko zapravo ne može znati. Ali zar upravo u tome i nije smisao slobode? Otvaranje arhiva trebao bi biti čin slobode. A to je moguće samo bude li otvoreno baš sve i ne budu li postojale neke tajne komisije koje će aktere epohe raspoređivati u dvije kolone kao ono, božemiprosti, u Auschwitzu, kada su na jednu stranu razvrstavani oni koji idu u život, a na drugu oni koji idu u dim”, piše Miljenko Jergović.