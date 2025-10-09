Sve u jednoj ladici
Kustos ‘Disobedience Archive-a’, Marco Scotini: Arhivi su povijesno bili instrumenti društvene kontrole
Arhivi su, posebice u 19. stoljeću, bili povezani s konceptom moći. Nazvati danas nešto neposlušnim arhivom ne može značiti isto što i tada. I upravo je to najzanimljiviji aspekt – transformacija arhiva iz instrumenta ugnjetavanja u instrument neposluha, kaže kustos i edukator, autor projekta Disobedience Archive: Ono što uvijek kažem jest da je Disobedience Archive na neki način fiktivni arhiv, jer trenutno ne postoji jedno mjesto – ni fizičko ni online – koje ga može “ugostiti”. U skladu s projektom, od početka sam arhivski format zamišljao kao format biblioteke, a takvo koncipiranje u izložbenom je smislu predstavljalo pomak od ideje “normalnog” izložbenog postava. Postoji mišljenje da muzeji, ako žele biti demokratski prostori, moraju nalikovati biblioteci, prostoru slobodnog kretanja. Obično kad se krećete postavom neke izložbe morate gledati jedan rad za drugim – kaže Marco Scotini za Novosti.