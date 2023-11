Renesansni umjetnik Pero K.

O paklu zvanom Zvezde Granda, iz kojeg je Aleksandra Prijović potekla, trudio sam se nikad ništa ne znati. Riječ je o prebogatoj produkciji i o svojevrsnom mrijestilištu novofolklornog treša, koje bi nekome s više istraživačkog strpljenja i socioloških znanstvenih ambicija moglo biti zanimljivo jer institucionalizira Pepeljugin put od društvenog i kulturnog dna, sve do zvijezda jedne kulture. Ona jest dio hrvatske kulture, time što je potekla iz Belog Manastira, s ove strane granice. Kao što je rock u neka sretnija vremena integriran u hrvatsku kulturu, tako je i turbofolk, sa svim naknadnim svojim derivatima, do anadolskih vučica i do folk-trapa, integrirani dio hrvatske kulture, pa, ako vam je tako volja, i mračne njezine sudbine. Od toga što će Aleksandra Prijović napuniti najmanje pet Arena u Zagrebu strašnije je samo to tko su i što su ljudi koji se zbog toga bune i koji s tim imaju problema. Miljenko Jergović za svoj blog.