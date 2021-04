Mogli bi zaključiti da je cijela uvodna pjesma naslovljena ‘I’m Sorry and I Love You’, pa posljedično i cijela ploča, poruka pokajnika pritisnutog grijesima prošlosti. No više od svega ‘Wednesdays’ je album o prekidima, rastancima, umiranju i svim teškim osjećajima vezanih za te stvari. Ravnododna…