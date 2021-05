Ali ostaju druge?!

Od 1. siječnja 2019. sve će se lagane plastične vrećice morati naplaćivati – trgovci će imati obavezu naplatiti svaku vrećicu debljine od 15 do 50 mikrona, što su uobičajene vrećice u trgovinama. One najtanje, do 15 mikrona, u kojima se najčešće pakira voće i povrće, neće se naplaćivati nego će na njima morati stajati upozorenje “Vrećice koristite štedljivo”, stoji u izmijenjenom Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu. Novi list