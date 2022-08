Vrijeme je da žene preuzmu

U proračun se od 2012. do danas od 67 velikih svjetskih produkcija koje su u Hrvatskoj snimale hit-serije i filmove slila milijarda kuna prihoda. To su najnoviji podaci HAVC-a koji je istovremeno s 204,9 milijuna kuna poticaja stimulirao njihov dolazak. Samo ove godine, i to do rujna, strane filmske ekipe kod nas su potrošile 326,2 milijuna kuna.