A kakav će biti kurs šalice kave?

7,53 središnji je paritet koji je odredila Europska središnja banka. Sve zemlje do sada, osim jedne, ušle su upravo po tom tečaju u kojem su bile u ERM-u. Prema tome, možemo s velikom vjerojatnošću pretpostaviti da će i za Hrvatsku upravo to biti fiksni tečaj. I tu nema prodajnog, kupovnog tečaja, nego se sve transakcije obavljaju upravo po tom jednom fiksnom tečaju, što je opet zaštita potrošača… Imamo oko pola milijarde papirnatih novčanica, to je kao da naslažete stup visok 50 km, i imamo oko 1,1 milijardu kovanica u optjecaju, to vam je kao 126 velikih ZET-ovih tramvaja… Dnevnik HTV