Svim sredstvima

Igor Štagljar nas je u travnju upozoravao da će nam se ‘ublažavanje mjera obiti i glavu’, no mi smo tada već proveli prve analize i znali smo da s dolaskom proljeća opada učestalost pojave teškog oblika COVID-19. Stvarnost je to potvrdila i čitavo ljeto smo mogli biti poprilično opušteni… Nije u pravu Ivan Đikić kada kaže da je fake news što sam ljeti govorio da nije loše što je dio populacije prebolio COVID-19 tijekom ljeta, objavio je na Facebooku Gordan Lauc (T-portal). Ubrzo je uslijedio odgovor Igora Štagljara: Sve više izgledaš i zvučiš kao poduzetnički lobist među znanstvenicima, to je sasvim legitimno, ali onda nemoj više pred javnosti glumiti znanstvenika niti sjediti u znanstvenom savjetu (Jutarnji).