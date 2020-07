Bude li drugog vala u Europi, s njime se nećemo moći boriti općom karantenom, zato što to kao društvo ne bismo mogli podnijeti, tako da se moramo pripremati za druge mjere. Organizirati poslovanje na način da što više ljudi može raditi od kuće, osigurati dovoljne količine maski za široku upotrebu, poticati lokalnu poljoprivrednu proizvodnju da ne budemo ugroženi ako dođe do zatvaranja granica i slično. Naš bolnički sustav treba pripremiti za eventualni prihvat većeg broja bolesnika te dodatno educirati što veći broj liječnika i sestara za skrb o pacijentima na intenzivnoj njezi – kaže prof. dr. Gordan Lauc iz Genosa. Molekularna biologinja dr. Željka Mačak Šafran ne očekuje da će doći do drugog vala – “zato jer se obično kod takvih epidemija smanjuje patogenost i infektivnost virusa”. Krunoslav Capak kaže “dođe li do drugog pandemijskog vala, nećemo više trebati u karantenu“.