Probajte za početak s hladnim tušem

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović privukla je pažnju skokom u ledeno more na Antarktici, promovirajući popularni cold plunge. Iako pobornici tvrde da hladna voda smanjuje stres, ublažava upale i gradi mentalnu otpornost, stručnjaci pozivaju na oprez. Šok hladnoće izaziva naglo lučenje adrenalina, što može biti opasno za osobe sa srčanim problemima. Za siguran početak savjetuje se voda do 10°C u trajanju od minute, uz obavezno kontrolirano disanje. Iako privremeno popravlja raspoloženje, znanstveni dokazi o dugoročnom jačanju imuniteta još su ograničeni. Index