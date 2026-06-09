Zaboravite upute, ostavite je nedovršenu

Lego slavi arhitekta Gaudíja: Stiže dosad najveći set s čak 12.060 dijelova! - Monitor.hr
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Lego slavi arhitekta Gaudíja: Stiže dosad najveći set s čak 12.060 dijelova!

Povodom stote godišnjice smrti arhitekta Antonija Gaudíja, Lego lansira svoj dosad najveći set – repliku slavne bazilike Sagrada Família. Model se sastoji od 12.060 dijelova, visok je 62 centimetra, a poseban naglasak stavljen je na vjerne detalje poput šarenih vitraja. Ovaj dizajnerski pothvat prati i povijesni trenutak same bazilike u Barceloni, koja se nakon 144 godine gradnje privodi kraju te se simbolično dovršava blagoslovom glavnog tornja Isusa Krista. Set koji je dizajnirao Rok Žgalin Kobe u slobodnu prodaju stiže 1. studenog po cijeni od 750 eura. tportal


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Kockice koje igru znače

Kako su uspjeli: Lego. Od stolarske radionice do globalnog diva vrijednog milijarde

Legov put do legendarnog brenda kakav je danas nije bio ni jednostavan ni brz. Počevši kao mala stolarska radionica u Danskoj, Lego se razvijao kroz izazovne trenutke i inovacije, izgrađujući carstvo igre kockicu po kockicu. Vrijednost kompanije je lani procijenjena na oko 13 milijardi američkih dolara.

Priča o Legu počinje ranih 1930-ih s Oleom Kirkom Christiansenom, danskim stolarom iz malog grada Billunda. U početku je izrađivao namještaj u svojoj skromnoj radionici, ali Velika depresija pogodila je njegovo poslovanje te ga prisilila na prilagodbu. Odlučio je početi s izradom drvenih igračaka, što je bila odluka proizašla iz nužde te je u konačnici preobrazila budućnost njegove tvrtke.

Christiansen je svaku igračku izrađivao s iznimnom pozornošću, fokusirajući se na kvalitetu i trajnost, vrijednosti koje će kasnije definirati brend. Ime Lego usvojeno je 1934. godine, a inspirirano je danskim izrazima “leg godt”, što u prijevodu znači “dobro se igraj”. Zaokret prema igračkama, u kombinaciji s novim imenom, označio je početak za brend koji će inspirirati generacije diljem svijeta. Index

20.10.2024. (21:07)

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Zašto se upisati?
Praktično učenje: Sve naše radionice kombiniraju teoriju s praksom, omogućujući vam da odmah primijenite stečeno znanje.
Vještine za budućnost: Razvijte ključne vještine koje će vam pomoći u svakodnevnom životu i budućim karijerama.
Zabava i interakcija: Radionice su osmišljene tako da budu interaktivne i zabavne, potičući timski rad i kreativnost.
Kako se prijaviti?
Prijave su otvorene, a broj mjesta je ograničen! Osigurajte svoje mjesto što prije i ne propustite priliku za nezaboravno iskustvo.

Prijavni obrazac i dodatne informacije možete pronaći na našoj web stranici UPISI
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23.09.2024. (23:00)

Popravak bolida ti sad traje koliko i slaganje najdražeg seta iz djetinjstva

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Citizen Brick iz Chicaga, trgovina Lego figurica izrađenih po narudžbi, odlučila je na neobičan način pokazati podršku napadnutoj Ukrajini. Prodaju posebne figurice Zelenskog i molotovljevih koktela, a prikupljena sredstva iskorist će se za slanje medicinske pomoći Ukrajincima. Vice

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