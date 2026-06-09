Zaboravite upute, ostavite je nedovršenu

Legov put do legendarnog brenda kakav je danas nije bio ni jednostavan ni brz. Počevši kao mala stolarska radionica u Danskoj, Lego se razvijao kroz izazovne trenutke i inovacije, izgrađujući carstvo igre kockicu po kockicu. Vrijednost kompanije je lani procijenjena na oko 13 milijardi američkih dolara.

Priča o Legu počinje ranih 1930-ih s Oleom Kirkom Christiansenom, danskim stolarom iz malog grada Billunda. U početku je izrađivao namještaj u svojoj skromnoj radionici, ali Velika depresija pogodila je njegovo poslovanje te ga prisilila na prilagodbu. Odlučio je početi s izradom drvenih igračaka, što je bila odluka proizašla iz nužde te je u konačnici preobrazila budućnost njegove tvrtke.

Christiansen je svaku igračku izrađivao s iznimnom pozornošću, fokusirajući se na kvalitetu i trajnost, vrijednosti koje će kasnije definirati brend. Ime Lego usvojeno je 1934. godine, a inspirirano je danskim izrazima “leg godt”, što u prijevodu znači “dobro se igraj”. Zaokret prema igračkama, u kombinaciji s novim imenom, označio je početak za brend koji će inspirirati generacije diljem svijeta. Index