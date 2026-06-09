Zaboravite upute, ostavite je nedovršenu

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Lego slavi arhitekta Gaudíja: Stiže dosad najveći set s čak 12.060 dijelova!
Povodom stote godišnjice smrti arhitekta Antonija Gaudíja, Lego lansira svoj dosad najveći set – repliku slavne bazilike Sagrada Família. Model se sastoji od 12.060 dijelova, visok je 62 centimetra, a poseban naglasak stavljen je na vjerne detalje poput šarenih vitraja. Ovaj dizajnerski pothvat prati i povijesni trenutak same bazilike u Barceloni, koja se nakon 144 godine gradnje privodi kraju te se simbolično dovršava blagoslovom glavnog tornja Isusa Krista. Set koji je dizajnirao Rok Žgalin Kobe u slobodnu prodaju stiže 1. studenog po cijeni od 750 eura. tportal