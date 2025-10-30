Prehlada kao birokratski slučaj

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) oštro se usprotivila prijedlogu ministra Radovana Fuchsa da roditelji više ne mogu sami opravdati do tri dana izostanka djeteta iz škole. Smatraju da bi takva odluka vratila neučinkovitu praksu, preopteretila ionako prenatrpane ordinacije i povećala rizik širenja zaraza među pacijentima. Liječnici poručuju da problem izostanaka treba rješavati u školama, zapitati se zašto učenici ne vole biti na nastavi, a ne prebacivati odgovornost na zdravstveni sustav, koji je već kadrovski i administrativno opterećen. Index