Link za Lynx

Ris je u Hrvatskoj prvi puta istrijebljen prije stotinu godina, no vraćen je u prirodu, a sad mu opet prije istrebljenje od istog neprijatelja – čovjeka. Posljednji primjerci autohtonog risa na području Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH istrijebljeni su do 1913., populacija risova obnovljena je 1973. kad su iz zaštićenog područja Stromovka u Slovačkoj tri para preseljena u Sloveniju, a ovi se proširili na Hrvatsku i BiH. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj ostalo između 40 i 60 dinarskih risova, a od početka naseljavanja (reintrodukcije) do danas zabilježena je smrt 234 risa, od čega ih je tek pet uginulo bez ljudskog djelovanja, dok su u isto vrijeme dokazana tek dva slučaja krivolova, 2003. i 2005. godine… Dnevnik.hr