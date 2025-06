Kad ljeto postane beskonačno, a Lynch još enigmatičniji

Petnaesto izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala 26. lipnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac otvara britanski horor triler ‘Ukleta cesta’ redatelja Babaka Anvarija s Rosamund Pike u glavnoj ulozi, a do 6. srpnja publiku očekuje bogat program atraktivnih premijera i kultnih žanrovskih klasika. Ističe se niz žanrovski raznolikih filmova: španjolska SF drama Beskonačno ljeto u režiji Miguela Llansa, koji će i osobno predstaviti film; nadnaravni horor 1978. braće Onetti; ukrajinska SF drama Ti si moj svemir; španjolski neo-noir fantasy triler Kit te dokumentarac o Davidu Lynchu Welcome to Lynchland, prikazan premijerno u Cannesu. tportal