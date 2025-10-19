Još da možemo dobiti toliko godišnjeg...

TimeShift, projekt dr. Alexa Zhavoronkova i Hashema Al-Ghailija, planira krioprezervaciju pacijenata s terminalnim bolestima kroz sustav zamrzavanja na -196 °C, uz nadzor AI-a. Prije hibernacije izrađuje se digitalna kopija korisnika, a AI avatari omogućuju komunikaciju s obitelji. Uključuju se i poboljšanja i genske terapije za bolji život nakon buđenja. Cilj je zaštititi čovječanstvo i ugrožene vrste te pripremiti za međuzvjezdana putovanja. Prototip bi mogao biti spreman za 5-8 godina, a tim traži dodatne stručnjake. Bug