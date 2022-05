Pogoršanje epidemiološke situacije u Kini je dovelo do lockdowna, zbog čega je krajem ožujka zatvorena jedna od najvećih svjetskih luka u Šangaju, izazvalo je novu krizu u svjetskim lancima opskrbeGotovo trećina robe koja je trebala napustiti luku, zadržana je zbog strogog lockdowna. No, hoće li kašnjenja isporuke dovesti do nestašica i novih poskupljenja? Šangaj kao najveća svjetska trgovinska luka ima utjecaj na sve dijelove svijeta pa tako i na našu regiju. Veliki broj brodova stoji ispred luke Šangaji već duže čeka na svoj istovar, što zasigurno već sada ima utjecaj na gotove proizvode, a potom i na dostavu tih proizvoda do raznih dijelova svijeta. U Hrvatsku gotovo 50 posto robe iz Kine stiže preko kineskih gradova, Šangaja i Shenzhena, u kojima upravo zakrčenost luka, a onda i poskupljenje cijena prijevoza, uzrokuje kočenje isporuke robe i po mjesec dana. Lider