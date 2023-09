Dragi načelnici, imajte milosti

Porez na kuće za odmor uveden je s namjerom oporezivanja nekretnina koje se ne koriste za stanovanje. Plaćaju ga vlasnici nekretnina koje se povremeno koriste i to samo u jedinicama lokalne uprave koje su donijele odluku o uvođenju ovog poreza. U praksi lokalne jedinice u atraktivnim turističkim područjima na Jadranu naplaćuju maksimalni porez dok je u unutrašnjosti Hrvatske on u pravilu niži. Obveznici poreza na kuće za odmor su i iznajmljivači, oni koji svoje nekretnine iznajmljuju na bazi dnevnog najma. To nije novi namet, a novost je povećanje raspona oporezivanja. tportal