Nijedna vlast ne traje vječno

“Kada sam bio jako mlad slušao sam predavanje Marcusea u Berlinu 67. godine, i u jednoj pauzi su ga studenti pitali je li istina da je on nekad radio za CIA-u. Marcuse im je na to rekao: “Svi su radili za CIA-u, pa i Mao Ce-tung, samo ne otpočetka. To ovdje isto važi – svi rade za Plenkovića, pa i on sam, samo ne od početka. Doslovce je situacija takva da svi rade za Plenkovića. SDP sa svojim ludovanjem, ovi na ulici koji hoće biti primitivniji od HDZ-a i na koncu završavaju bunu protiv HDZ-a HDZ-ovom pjesmom. To je situacija koja kao da je izašla iz rukopisa ili bilješki Andreja Plenkovića za idealnu situaciju koja bi njemu odgovarala.”, smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Net