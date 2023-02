Ovi zidovi još imaju za pričati

Braća i ja smo doma slušali puno glazbenika koji su pričali priče u svojim pjesama, uglavnom svi svirali i neke instrumente. To je bila recimo glazba Stinga, Princea, Brucea Springsteena, Alanis Morissette, Fleetwood Maca, Johna Mayera… A opet, preslušavali smo i rock, metal, Americanu, pop, boy bandove. Muzikalnost onda dolazi iz emotivnog razumijevanja žanrova. Nema glamura u neizvjesnosti i potrebnoj, najčešće nesvjesnoj, hrabrosti koju je potrebno imati da izdaš autorski rad. Nigdje na svijetu. Ima puno rada, mašte, strpljenja i neke vjere unutar sebe. Da odgovor bude s pozitivnije strane – da, iznenadilo me koliku sam podršku dobila od publike i starijih kolega, kritičara i na kraju, medija. Mlada i sve zapaženija pjevačica u intervjuu za Ravno do dna.