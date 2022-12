Da mi to stave, i Narodni radio bih sluš'o

Pred kraj svake godine, tradicionalno, redakcije slažu liste najboljih albuma godine. Ujedno su to i njima najdraži. Nagrada je to bez kipića i ceremonije, no od velikog značaja prepoznavanja izvrsnosti. Tri su albumske liste ove godine – najbolji inozemni albumi su već objavljeni, najbolji domaći albumi (uključuje cijelu regiju, no bitno je da se eksponira kod nas) te zasebne liste muzika.hr kolektiva. Evo prih deset (Muzika)

Senidah – Za tebe Mimika Orchestra – Altur Mur čuvarkuća – curino cvijeće ###– Nasilno Tidal Pull – Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini Hiljson Mandela – Mandela Effect J.R. August – Still Waters Sjeverozapad – Pomrčina Ether – Bitke na makovim poljima Ukleti Dukat – Odavno s druma