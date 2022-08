Nedovoljno ludi i gorljivi

Na izvanrednoj konferenciji za medije navijačima i javnosti se zbog svog ponašanja ispričao Paulo Machado dok je trener Zoran Mamić rekao nešto više o kazni. Uz trenera i Paula na konferenciji je bila i cijela momčad i stručni stožer Dinama ispred kojih su kapetani Domagoj Antolić i Arijan Ademi pozvali navijače da oproste Paulu i pruže mu drugu priliku.

– Napravio sam veliku pogrešku i želim se ispričati navijačima, predsjedniku, treneru, cijeloj momčadi i mojoj obitelji. Bio je to loš trenutak, još jednom naglašavam da mi je žao i na terenu ću pokazati koliko cijenim navijače i Dinamo. Najgore od svega mi je bilo ići kući nakon utakmice kada me je sin pitao: tata, zašto si to napravio? Želim se zahvaliti svima u klubu koji su mi dali drugu priliku i šansu da se ispričam kao i podršci te ih neću razočarati – rekao je Paulo.

Trener Modrih za početak je kroz šalu rekao brojnim predstavnicima medija da bi “volio kada bi vas bilo ovoliko i kada su ugodne teme” pa nastavio: – Mi kao klub smo donijeli odluku da se Paulo na ovaj način ispriča i ostane s nama te snosi posljedice. Razgovarali smo s kapetanima i momčadi, svi su bili za to da Paulo ostane s nama u klubu, a naravno da će biti kažnjen zbog štete koju je nanio klubu i sebi samomme. Nogomet se igra zbog navijača i vjerujem da će Paulo svojim zalaganjem u budućnosti pokazati zaslužuje biti dio ove momčadi. Paulo je omiljen u svlačionici i sigurni smo da je ovo najbolje moguće rješenje.

U ime ekipe navijačima se obratio kapetan Antolić: – Paulo je pogriješio, svjestan je toga i ispričao se odmah i danas ponovno. Nogomet se igra radi navijača i mora ih se cijeniti, ali on je bitan dio naše momčadi i ne bismo ga voljeli izgubiti. Kao kapetan bih molio navijače da mu pruže drugu priliku, a znam da će Paulo na svakom treningu i utakmici dati sve od sebe kako bi opravdao povjerenje.

Trener je otkrio kako će Machado platiti kaznu u iznosu od oko 750 tisuća kuna, a novac će klub rasporediti određenim udrugama i organizacijama kojima je potrebna pomoć.

Za kraj je trener poručio kako ovakva odluka nikako nije poruka da je “pojedinac važniji od kluba”: – Ne, to nema veze. Mi smo obitelj, želimo biti zajedno u dobrim, ali i lošim trenutcima. Ovo je jedan od takvih, vrlo teških trenutaka, ali mi moramo biti spremni opraštati jer svatko može pogriješiti. Znamo da je ovo loš trenutak, izolirani incident, za koji će Paulo biti sankcioniran, a ova odluka je dokaz zajedništva i kako ekipa doživljava Paula.

Na samom kraju je Paulo rekao kako želi još nešto reći i na hrvatskom poručio: – Žao mi je.