Rat za klimu: šume vs. profit

Drugi je dan razgovora svjetskih čelnika u Brazilu u sklopu summita COP30. U Belemu razgovaraju o izazovima i obvezama u borbi protiv klimatskih promjena. Osnovan je Fond za očuvanje tropskih šuma. Norveška, Francuska i još neke zemlje obećale su u tu svrhu donirati 5 i pol milijardi dolara. Domaćin summita brazilski predsjednik Lula da Silva istaknuo je da nema većeg simbola klimatskih promjena od Amazonske prašume. Fond za očuvanje tropskih šuma koji pokrećemo inicijativa je bez presedana. Prvi put u povijesti zemlje Globalnog juga imat će vodeću ulogu u očuvanju šuma u svijetu. HRT / El País – Google prijevod