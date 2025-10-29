Toliko smo napredovali od ’45-e da se i dalje svađamo oko nje

“Aleksandar Musić kao panelist je u Petom danu podigao razinu rasprave, barem se tako čini prema prvoj emisiji u kojoj je sudjelovao. Vidjet ćemo kako će to izgledati kada dođe do većih suprotnosti u tumačenju tema između njega i nekih drugih panelista, ali zasad se čini da je riječ o polemičaru koji toj emisiji pridonosi promišljanjem, a ne jeftinim kontroverzijama”, piše Zrinka Pavlić u tv kritici. T-Portal