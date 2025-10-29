Toliko smo napredovali od ’45-e da se i dalje svađamo oko nje
Macan: Negiranje holokausta više ne bi trebalo trebalo događati u Hrvatskoj
U Otvorenom se raspravljalo o ideološkim podjelama i aktualnom okruglom stolu o Jasenovcu. Krešimir Macan istaknuo je da se povijesne teme ne bi trebale politizirati te da zabrane poput Thompsonovih koncerata samo jačaju desnicu. Aleksandar Musić ocijenio je da SDP promašuje prilike i kasni s reakcijama, dok HDZ zadržava stabilnost unatoč pogreškama. Damir Jugo zaključio je da se ideološke teme vraćaju kad nema konkretnog političkog sadržaja i da oporba još traži smjer. HRT, tportal