Fućkaš more, ovog ljeta sam na sjeveru

Slučaj Brâncușijeve Ptice u prostoru protiv države New York izrodit će se u jedan od ključnih događaja u povijesti umjetnosti 20. stoljeća: sud će morati odlučiti je li jedna apstraktna skulptura umjetnost ili nije. Državni tužitelj nadmeno se rugao sa skulpturom, za svjedočenje o njenoj sličnosti s pticom pozivani su čak i ornitolozi, strogi akademici tumačili su kako taj brončani predmet ne može biti umjetnost jer niti predstavlja pticu, niti je lijep, niti izaziva emocionalnu reakciju, a u jednoj od zabavnijih epizoda dvogodišnjeg procesa državni tužitelj pitao je Edwarda Steichena bi li on, da u šumi vidi Brâncușijevu pticu, pucao u nju. “Može li onda i obični mehaničar napraviti umjetničko djelo?”, lukavo je na koncu sudac pitao kipara Jacoba Epsteina, pionira američke moderne i ključnog Brâncușijevog svjedoka. “Teoretski, on može napraviti potpuno isto djelo”, mirno je odgovorio Epstein, “ali ga nikad ne bi mogao zamisliti”. Boris Dežulović